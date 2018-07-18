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Туристам ограничили доступ на Монблан
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Власти Франции ограничили туристам доступ на Монблан 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Франции ограничили доступ на Монблан и к "королевскому маршруту" на 8 дней из-за слишком большого числа туристов, желающих подняться на вершину, сообщает Daily Mail.
В ближайшую неделю восхождение будет разрешено только тем туристам, кто заранее бронировал ночевку в хижине Гутера.
Представитель правительства департамента Верхняя Савойя заявил, что эта мера необходима для предотвращения серьезных рисков с точки зрения безопасности и уровня загрязнения.
"Многие туристы пытаются совершить восхождение в летний сезон без специального снаряжения, а одна венгерская пара пыталась взять с собой девятилетних детей", — пишет издание.
В прошлом году при покорении вершины погибли 14 человек, двое пропали без вести. В этом году смертей на Монблане было минимум три.
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