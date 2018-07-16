Животным разрешили ездить в поездах без хозяев

Перевозка домашних животных в поездах без сопровождения хозяев станет доступна с 16 июля

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо будет заполнить заявление. Стоимость перевозки будет зависеть от дальности поездки, минимальная цена составит 730 рублей.

Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах), в которых они должны находиться на протяжении всей поездки. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную). За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

Отмечается, что один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных. Вес каждой клетки может быть до 75 кг.