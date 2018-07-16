Животным разрешили ездить в поездах без хозяев

Возможность перевозки домашних животных в поездах дальнего следования без сопровождения хозяев появится у россиян 16 июля, говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД).
Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах ФПК: № 5/6 Санкт-Петербург — Москва, № 739/740 Москва — Белгород, № 133/133 Казань — Санкт-Петербург, № 45/45 Иваново — Санкт-Петербург, № 102/102 Адлер — Москва, № 15/15 Волгоград — Москва, № 9/10 Самара — Москва, № 13/14 Челябинск — Москва, № 148/147 Омск — Новосибирск, № 124/124 Красноярск — Абакан, № 150/149 Иркутск — Улан-Удэ, № 69/70 Чита — Москва, № 5/6 Владивосток — Хабаровск.
Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отравителю необходимо будет заполнить заявление. Стоимость перевозки будет зависеть от дальности поездки, минимальная цена составит 730 рублей.
Возможность самостоятельной перевозки будет распространяться на собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах), в которых они должны находиться на протяжении всей поездки. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную). За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.
Отмечается, что один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных. Вес каждой клетки может быть до 75 кг.