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В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор
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В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В восьми районах Краснодарского края с понедельника, 16 июля, начали взимать курортный сбор, передает «РИА Новости».
Речь идет о Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем ключе, и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское). Срок эксперимента перенесли, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации на ЧМ-2018.
Туристам нужно будет платить 10 руб. в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Гостиницы и санатории обязаны вести учет отдыхающих и перечислять деньги в краевой бюджет.
Эксперимент запустили с 1 мая 2018 года в городах Ставропольского края и Алтая. В Крыму введение курортного сбора отложили до мая 2019 года.
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