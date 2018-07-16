В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор

Анапе, Речь идет о Сочи Геленджике , Горячем ключе, и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское). Срок эксперимента перенесли, чтобы освободить от сбора болельщиков и делегации на ЧМ-2018.

Туристам нужно будет платить 10 руб. в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Гостиницы и санатории обязаны вести учет отдыхающих и перечислять деньги в краевой бюджет.