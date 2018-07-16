Пока вы спали: как провокаторы попали в финал ЧМ

Британские принцы проигнорировали встречу с Трампом

Причины отказа не уточняются. В момент встречи Трампа и его жены Меланьи с королевой Чарльз был на мероприятии полиции графства Глостершир, а Уильям играл в поло. The Times отмечает, что обычно на таких встречах королеву сопровождает кто-то из членов семьи.

Как провокаторы из Pussy Riot попали в финал ЧМ

Члены Pussy Riot смогли выбежать на поле во время финала ЧМ благодаря Fan ID, парикам и «стрижкам полицейских». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на друзей активистов.

Собеседники газеты рассказали, что подготовка акции заняла неделю. Активистам пришлось купить паспорта болельщика (Fan ID), чтобы попасть на стадион. Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов сделал «уставную» стрижку полицейского, а девушки надели парики, чтобы спрятать яркие волосы.

Британцы нашли след ГРУ в истории с «Новичком»

Источники The New York Times рассказали, что британские следователи заподозрили в причастности к «делу Скрипалей» бывших или действующих агентов ГРУ.

В то же время британские правоохранители не исключают, что в деле замешаны сотрудники другой службы или частной структуры. Источники NYT утверждают, что британцы «близки к определению» виновных.

Президент Хорватии рассказала, что нужно сделать с Россией

Хорватский президент Колинда Грабар-Китарович в интервью Associated Press призвала не изолировать Россию, а вести с ней диалог.

По мнению президента, Европа и Россия должны обсуждать угрозы их безопасности и работать вместе. Она подчеркнула, что люди по всему миру «устали от идеологических разногласий» и «вечных возвращений в прошлое».

Песков назвал цель нового оружия России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разработку нового оружия в России способом обеспечить ядерный паритет. Об этом сообщает Russia Today.

Песков напомнил, что паритет помогает странам сдерживать друг друга, а новые изобретения и системы вооружений позволяют этот паритет «забетонировать».