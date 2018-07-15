«Она умирает». Врачи отказались лечить пенсионерку

В одной из больниц Георгиевска пожилая женщина с сильными болями не получает практически никакой помощи от врачей, которые не ставят ей диагноз, ссылаясь на то, что она умирает. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополя» со ссылкой на внучку пенсионерки Анны Нарину. По ее словам, три дня назад женщине стало плохо. К ней вызвали скорую, бригада медиков госпитализировать пенсионерку отказались, заявив, что она умирает. Сделав ей укол, они уехали. Муки женщины длились три дня.

«На все звонки в "скорую", нам отвечают:"Ну, умирает она у вас. Вы держитесь, крепитесь"», — рассказала Нарина. В итоге по настоянию родственников женщину все-таки повезли в больницу №1. Хотя до этого много раз повторяли один и тот же аргумент — Анна умирает, но при этом диагноза ей не ставят, а онкологический болезней у нее выявлено не было.

«Привезли ее в больницу в 12 дня. В 14:40 ее дочери пришлось идти к заведующему, потому что некомпетентные доктора пришли и сказали такой диагноз: "Ваша мама умирает"», — сообщила внучка.

В больнице женщине пришлось прождать три часа, пока их не положили в палату — все это время она кричала от боли.

По словам родственников, только к вечеру удалось упросить вколоть пациентке сильное обезболивающее.