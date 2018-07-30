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Тридцатиградусная жара вновь установится в Московском регионе со 2 августа
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Тридцатиградусная жара вновь установится в Московском регионе со 2 августа 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: MosDay.ru
Жара выше 30 градусов вернется в Московский регион со 2 августа, немного прохладнее станет только в конце недели, когда в Подмосковье и столице ожидаются кратковременные дожди, передает РИАМО.
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
До этого 31 июля ожидается температура в 25-27 градусов, а 1 августа — 27-29 градусов, осадков не прогнозируется.
"Четверг, 2 августа: 26-31 градус, переменная облачность, без осадков. Пятница, 3 августа: 26-31 градус, облачно, без осадков", — говорится в сообщении.
В выходные в Московском регионе также сохранится жаркая погода, максимальная температура 4 августа составит 31 градус. Ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. 5 августа станет чуть-чуть прохладнее, 24-29 градусов, будет облачно, ожидается кратковременный дождь.
Врачи в жару советуют пить не менее 1,5 литров воды в день, а также отказаться от интенсивной физической нагрузки и жирной пищи, окна на ночь нужно открывать.
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