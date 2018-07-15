Россиян предупредили о вспышке циклоспороза в США

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке циклоспороза в США

Роспотребнадзор предупредил планирующих поездку в США россиян о вспышке циклоспороза в штатах Иллинойс и Айова в сети ресторанов McDonald's.

«По данным Департамента здравоохранения штата Иллинойс США, с середины мая текущего года по состоянию на первую декаду июля среди жителей штата Иллинойс и Айова зарегистрировано более 100 случаев заболеваний циклоспорозом, предварительно связанных с употреблением салатов в сети ресторанов McDonald's», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование ситуации продолжается, а руководство ресторанов активно сотрудничает с представителям здравоохранения и центром по контролю продуктов и лекарств.

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