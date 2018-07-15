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Пляжи в Геленджике открыли для купания
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Пляжи в Геленджике открыли для купания 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Все пляжи Геленджика, закрытые после аварии на канализационной станции курорта, открыты для купания, исключение составляет один отрезок в районе улицы Садовой, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Ранее сообщалось, что после аварии на канализационной станции города были введены временные ограничения на купание на пляжах.
"В Геленджике все пляжные территории открыты для купания, за исключением одного небольшого отрезка в районе улицы Садовой. В воскресенье были сняты ограничения с очередных пляжных территорий — от улицы Грибоедова до центрального причала. Специалисты отдела Роспотребнадзора в Геленджике получили подтверждение проб морской воды на указанных территориях о соответствии нормативным требованиям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с сегодняшнего дня открыта и пляжная территория санатория "Красная Талка".
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