Шаман с Алтая предрек скорый конец света

Писатель-мистик, исследователь шаманской культуры из Алтайского края Андрей Коробейщиков рассказал о грядущем апокалипсисе. О его приближении, уверен Коробейщиков, говорят участившиеся катаклизмы и катастрофы — землетрясения, наводнения, извержения вулканов, пишет «КП».

Он уверен, что в последнее время все процессы на планете ускорились, а привычные схемы перестали работать.

«Состояние стресса стало привычным для человечества, исказились мораль, этические нормы. Политические и экономические кризисы, войны следуют чередой. Стихийные бедствия сотрясают планету», — заявил писатель.

Он считает, что со дня на день может взорваться вулкан Килауэа, и Гавайи уйдут под воду. Пока планета еще пытается балансировать, сдерживая разрушительные процессы, однако как долго это будет происходить — неизвестно, отмечает он.