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Шаман с Алтая предрек скорый конец света
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Шаман с Алтая предрек скорый конец света 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Писатель-мистик, исследователь шаманской культуры из Алтайского края Андрей Коробейщиков рассказал о грядущем апокалипсисе. О его приближении, уверен Коробейщиков, говорят участившиеся катаклизмы и катастрофы — землетрясения, наводнения, извержения вулканов, пишет «КП».
Он уверен, что в последнее время все процессы на планете ускорились, а привычные схемы перестали работать.
«Состояние стресса стало привычным для человечества, исказились мораль, этические нормы. Политические и экономические кризисы, войны следуют чередой. Стихийные бедствия сотрясают планету», — заявил писатель.
Он считает, что со дня на день может взорваться вулкан Килауэа, и Гавайи уйдут под воду. Пока планета еще пытается балансировать, сдерживая разрушительные процессы, однако как долго это будет происходить — неизвестно, отмечает он.
«Ученые обычно являются заложниками какой-то узкой специализации, поэтому систематизированных фактов у них нет. Но если аналитическим умом привести все это в общую картинку — картинка складывается безрадостная», — уверен Коробейщиков.
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