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Кота Ахилла решили отправить на пенсию
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Кота Ахилла решили отправить на пенсию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат от «Единой России» Виталий Милонов заявил о желании выделить эрмитажному коту-оракулу Ахиллу пенсию. Он планирует отправить коллективное ходатайство от парламентариев на имя директора музея «Эрмитаж» Михаила Пиотровского, передает РИА Новости.
«Думаю, что кот заслужил себе персональную пенсию от Государственного Эрмитажа в связи с выдающимися кошачьим заслугами. Думаю, что, несмотря на то, что он скоро найдёт себе новую семью, Эрмитаж мог бы организовать ежемесячную выплату пенсии хвостатому оракулу в виде корма и наполнителя для лотка», — пояснил Милонов.
Ранее ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщала, что коту-оракулу найдут хозяев. В списке претендентов уже значится 27 человек.
В конце мая Кондратьева заявляла, что Ахилл похудел и готов к новым предсказаниям на чемпионате мира. Ему удалось сбросить 850 граммов после поставленного в феврале диагноза« ожирение».
Глухой с рождения четырехлетний Ахилл проживает в Эрмитаже в качестве мышелова наряду с десятками других котов. Он прославился точными предсказаниями итогов матчей на Кубке Конфедераций в 2017-м, и в том же году был назван самым популярным котом России.
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