Кота Ахилла решили отправить на пенсию

«Думаю, что кот заслужил себе персональную пенсию от Государственного Эрмитажа в связи с выдающимися кошачьим заслугами. Думаю, что, несмотря на то, что он скоро найдёт себе новую семью, Эрмитаж мог бы организовать ежемесячную выплату пенсии хвостатому оракулу в виде корма и наполнителя для лотка», — пояснил Милонов.

Ранее ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщала, что коту-оракулу найдут хозяев. В списке претендентов уже значится 27 человек.

В конце мая Кондратьева заявляла, что Ахилл похудел и готов к новым предсказаниям на чемпионате мира. Ему удалось сбросить 850 граммов после поставленного в феврале диагноза« ожирение».