Путин предложил новую инициативу по визам

Путин поручил Минкомсвязи проработать вопрос о выдаче виз в режиме онлайн

"Мы можем продолжать разрешать въезд в страну только тем болельщикам, кто уже зарегистрировался, но на самом деле была проделана огромная работа и выстроена система, с помощью которой за несколько месяцев почти 1 миллион 840 тысяч иностранных граждан получили FAN ID и, соответственно, право въезда в нашу страну буквально в режиме онлайн, за несколько минут", — рассказал глава министерства Константин Носков на совещании с Путиным по подведению итогов работы на чемпионате мира по футболу.

"Эту технологию, мне кажется, тоже нельзя терять, и, может быть, нам проработать до конца года и организационные механизмы: как нам прийти к тому, чтобы нам не только болельщиков ЧМ впускать в страну, но и принимать решения достаточно быстро в онлайн-режиме для иностранных граждан в принципе", — добавил Носков.

"А деньги?", — спросил Путин.

"У нас сейчас выдача виз платная. Думаю, что на самом деле стоимость будет даже ниже, чем мы сейчас берем с иностранных граждан за выдачу виз. Дайте поручение правительству, и мы до конца года проработаем", — отметил министр.