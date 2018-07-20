Ещё
Путин предложил новую инициативу по визам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил Минкомсвязи проработать вопрос о выдаче виз в режиме онлайн 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил Минкомсвязи вместе с МИД проработать вопрос выдачи российских виз иностранным гражданам в режиме онлайн.
"Мы можем продолжать разрешать въезд в страну только тем болельщикам, кто уже зарегистрировался, но на самом деле была проделана огромная работа и выстроена система, с помощью которой за несколько месяцев почти 1 миллион 840 тысяч иностранных граждан получили FAN ID и, соответственно, право въезда в нашу страну буквально в режиме онлайн, за несколько минут", — рассказал глава министерства Константин Носков на совещании с Путиным по подведению итогов работы на чемпионате мира по футболу.
"Эту технологию, мне кажется, тоже нельзя терять, и, может быть, нам проработать до конца года и организационные механизмы: как нам прийти к тому, чтобы нам не только болельщиков ЧМ впускать в страну, но и принимать решения достаточно быстро в онлайн-режиме для иностранных граждан в принципе", — добавил Носков.
"А деньги?", — спросил Путин.
"У нас сейчас выдача виз платная. Думаю, что на самом деле стоимость будет даже ниже, чем мы сейчас берем с иностранных граждан за выдачу виз. Дайте поручение правительству, и мы до конца года проработаем", — отметил министр.
"Хорошо. Надо делать. Надо с МИД делать. Это точно надо проработать", — согласился Путин.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии4  Ещё 73 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото кабинета Медведева удивило россиян173
«Газпрому» перекрывают трубу754
«Москва должна нам $12 млрд»131
Караченцова попросили забрать жену из психушки64
Назван размер материнского капитала после «разморозки»33
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение