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Киевляне в ужасе от странных меток в домах
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Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: ФОТО: POLITEKA.NET
Жители украинской столицы стали в массовом порядке замечать непонятные знаки в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает портал Politeka.
Речь идет о приклеенных к дверям спичках и нарисованных на почтовых ящиках различных символах. Некоторые из киевлян полагают, что кто-то пытается навести на них порчу, другие считают таинственные отметки делом рук наркоманов или детей.
По версии сотрудников правоохранительных органов, таким образом воры-домушники маркируют квартиры потенциальных жертв: прежде чем «взять» жилище, они несколько раз проверяют его и для этого устанавливают специальные метки. Это могут быть волосы, прилепленные в малозаметном месте на двери, кусок печенья под ковриком, нитка, вставленная в дверной проем. Если метка сдвинута, значит квартира обитаема, хозяева никуда не уехали.
Кроме того, символами преступники могут отмечать квартиры, в которые собираются проникнуть, или уже обворованные — чтобы «коллеги» не тратили понапрасну свое время.
В российской столице самым популярным среди домушников округом считается Юго-Восточный: он традиционно лидирует по числу попыток проникновения в жилища. Меньше других рискуют столкнуться с ворами жители Западного округа и Новой Москвы.
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