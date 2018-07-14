Трупный день: дома россиян набиты костями

Трупный день

Любителям хорроров, которым наскучили стандартные режиссерские ходы, возможно, просто стоит затеять дома ремонт. И дело не только в неминуемом оживлении отношений с соседями. Как показывает практика, в ходе работ довольно часто обнаруживаются щекочущие нервы находки.

Иногда это старые мины или снаряды времен Второй мировой, а иногда — кое-что похлеще.

Милые кости

Классика находок при ремонте — черепа, кости и скелеты. Один из таких «сюрпризов» был обнаружен в Петербурге в конце июня 2018-го. Бригада ремонтников перестилала полы и под одним из них — на кухне — нашла части человеческого скелета: реберные и межпозвонковые кости.

Подобный случай в 2018 году произошел и в Москве : при ремонте квартиры во 2-м Раушском переулке строители нашли человеческий череп. Останки тоже находились под полом и пролежали бы там еще неизвестно сколько, если бы бригаде не было поручено заменить водопроводные трубы. Хозяйка квартиры, во всяком случае, прожила с черепом под полом не менее восьми лет.

Казалось бы, риск обнаружить чьи-то останки распространяется исключительно на вторичное жилье — скелеты в шкафу прячутся только в домах с историей. Но подобные находки делают и в новостройках — точнее, на стройплощадках. Весной 2018-го при проведении ландшафтных работ на строительной площадке на Большой Академической улице были найдены три человеческих черепа, завернутые в одеяло. «Клад» откопали рабочие, занимавшиеся благоустройством. По заключению специалистов, состояние останков с большой вероятностью говорит о том, что люди погибли насильственной смертью.

Бывают и по-настоящему жуткие случаи. В конце 2017 года в одном из домов Пскова был обнаружен скелет женщины. Но в этот раз останки были найдены не ремонтной бригадой — их увидел один из местных жителей. Мужчина обратил внимание на то, что в окне одной из квартир на первом этаже днем и ночью горит свет. Заглянув в окно, горожанин увидел скелетированное тело, которое пролежало необнаруженным не один месяц.

Снято в жанре хоррор

Хуже вроде бы уже некуда, но реальность не перестает удивлять. Одна из жительниц Северодвинска прошлой весной арендовала квартиру — жилье было в «убитом» состоянии, и риелтор сказала девушке, что договорилась с хозяевами: квартирантка может сделать ремонт в счет арендной платы.

Девушка наняла бригаду, которая начала работы с разбора завалов мусора. Разбирая мусор, рабочие обнаружили в кладовке замурованное в полу тело мужчины. Пол кладовки был залит монтажной пеной, из-под которой виднелись мужские ботинки и коричневые брюки. Вызванная на место происшествия полиция установила, что тело пролежало там около десяти лет — именно тогда пропал хозяин квартиры, которому было за 80. Как выяснилось, риелтор, которая сдала квартиру, действовала по доверенности от имени этого пропавшего мужчины, который на момент сделки все еще числился хозяином квартиры. Непонятно, что заставило квартирного агента утратить осторожность и разрешить квартирантке самостоятельно заняться ремонтом в помещении, где было спрятано тело.

ФОТО: АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ / «КОММЕРСАНТЪ»

Чаще такие находки обнаруживаются в квартирах одиноких людей, смерть или исчезновение которых никого не заставляют волноваться. При этом даже запах не всегда настолько силен, чтобы обратить на себя внимание жильцов дома. Как рассказывал в интервью «Ленте.ру» судмедэксперт Алексей Решетун, в квартирах нереди случаи мумифицирования, когда тело не разлагается, а засыхает.

Обычно в полицию в таких случаях обращаются именно соседи. Так произошло недавно на Украине : приехавшие на вызов сотрудники харьковской полиции обнаружили в заваленной мусором квартире не только труп ее хозяина, но и мумию женщины — предположительно супруги усопшего. По словам соседей, живой ее в последний раз видели в 2010 году.

Еще один случай такого рода произошел зимой 2018-го в Николаеве. Сотрудники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, вызванные для оказания помощи обездвиженной женщине, нашли в квартире мумию ее матери. По заключению специалистов, возраст мумии составляет около 30 лет — все это время тело находилось в квартире.

Той же зимой два мумифицированных тела были обнаружены в квартире одной из жительниц Подмосковья . По ее словам, это были останки ее брата и сестры, скончавшихся, соответственно, 9 и 12 лет назад. Женщину отправили в психиатрическую больницу.

А в конце февраля 2018-го спасателей вызвали жители одного из петербургских домов, обеспокоенные исчезновением соседа и неприятным запахом в подъезде. Проникнув в квартиру, сотрудники экстренных служб обнаружили мумию жильца в обнимку с секс-куклой, сделанной из подручных материалов — тряпок, старых полотенец, веревок и прочего мусора. Голова куклы была оторвана от манекена.