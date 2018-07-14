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Умер осужденный с Навальным Петр Офицеров
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Евгения Альбац сообщила о смерти Петра Офицерова 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Умер предприниматель Петр Офицеров, осужденный вместе с политиком Алексеем Навальным по делу «Кировлеса», сообщила журналистка Евгения Альбац.
В ночь на субботу она написала в Facebook: «Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова».
РБК Альбац подтвердила, что Офицеров умер на 44-м году жизни, причиной смерти мог стать инсульт.
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 8 июля Офицерова госпитализировали в тяжелом состоянии. Издание со ссылкой на свою информацию писало, что у него — сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.
В 2013 г. Офицеров, директор ООО «Вятская лесная компания» (ВЛК), был осужден по делу о хищениях имущества госпредприятии «Кировлес». Суд приговорил Офицерова четырем годам колонии. Другой фигурант дела — оппозиционер Алексей Навальный получил пять лет заключения. Сами они вину отрицали. Обоих взяли под стражу в зале суда, но на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее суд заменил наказание Навальному и Офицерову на условный срок.
В 2016 г. Верховный суд России в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Затем российские суды повторно признали обоих виновными и назначили им условные сроки.
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Комментарии7  Ещё 6 источников 
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