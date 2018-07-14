Умер фигурант дела «Кировлеса» Офицеров

Евгения Альбац сообщила о смерти Петра Офицерова

В ночь на субботу она написала в Facebook: «Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исключительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова».

РБК Альбац подтвердила, что Офицеров умер на 44-м году жизни, причиной смерти мог стать инсульт.

Ранее « Московский комсомолец » сообщил, что 8 июля Офицерова госпитализировали в тяжелом состоянии. Издание со ссылкой на свою информацию писало, что у него — сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

В 2013 г. Офицеров, директор ООО «Вятская лесная компания» (ВЛК), был осужден по делу о хищениях имущества госпредприятии «Кировлес». Суд приговорил Офицерова четырем годам колонии. Другой фигурант дела — оппозиционер Алексей Навальный получил пять лет заключения. Сами они вину отрицали. Обоих взяли под стражу в зале суда, но на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее суд заменил наказание Навальному и Офицерову на условный срок.