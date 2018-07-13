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В Магасе построят православный собор
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В Магасе построят православный собор 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Ингушетии выделили земельный участок под строительство кафедрального православного собора в столице республики городе Магасе, а глава региона Юнус-Бек Евкуров выступил с инициативой построить православные храмы в трех крупных населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
"Мы сейчас ведем работу, и Юнус-Бек Евкуров вышел к нам с инициативой, по обновлению и строительству церквей в сельском поселении Троицкое, городе Карабулаке, Малгобеке. И уже выделена земля в Магасе под Федеральный Собор. Я думаю, что со временем мы все это реализуем", — сказал архиепископ на встрече полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с религиозными деятелями Ингушетии.
В 2012 году, в административном центре Сунженского района Ингушетии рядом со старой православной церковью дореволюционной постройки при финансовой поддержке руководства республики был возведен новый храм, на данный момент единственный в регионе. Его прихожанами являются как православные жители Ингушетии, так и их единоверцы из соседних районов Чечни.
Герой России генерал-майор Александр Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня вместо Олега Белавенцева. После назначения он заявил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом.
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