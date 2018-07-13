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450 пляжей Турции получили «голубые флаги»
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Более 450 пляжей Турции получили «голубые флаги» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году Фонд экологического образования (FEE) присудил 459 пляжам Турции высшую международную награду — право поднимать "голубой флаг", сообщает АТОР.
Таким образом, Турция оказалась на третьем месте в мире по их числу, уступив первенство лишь Испании (590 пляжей) и Греции (519 пляжей).
Лучшим регионом Турции в этом отношении является Анталья, расположенная на Средиземном море. Вместе с соседним регионом Мугла она входит в так называемую Турецкую Ривьеру, принимающую почти половину всего турпотока в стране. Они получили наибольшее количество "голубых флагов" в 2018 году — около 200 пляжей в Анталии и 100 в Мугле.
Награду получили и пляжи районов Сиде и Аланьи, где находится знаменитый Пляж Клеопатры, песок на который по преданию был привезён из долины Нила.
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