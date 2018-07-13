Глава СПЧ прокомментировал слухи о смерти Сенцова

Глава СПЧ назвал слухи о смерти Сенцова фейком

В пятницу в день рождения Сенцова в соцсетях снова появились слухи о том, что находящийся в российской тюрьме режиссер, осужденный за организацию терактов в Крыму , якобы скончался и якобы поэтому Москва никого к нему не допускала. В этот же день стало известно, что мать Сенцова направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании сына.

"Сегодня утром мне позвонила Людмила Леонтьевна (Денисов. — Прим. ред.) и спросила, знаю ли я о смерти Олега Сенцова. Я сразу понял, что речь идет о фейковых новостях, и пообещал немедленно навести справки о состоянии здоровья осужденного", — сообщил Федотов РИА Новости в пятницу.

"Руководство ФСИН России официально проинформировало меня о том, что Сенцов (в середине мая он объявил голодовку. — Прим. ред.) находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников колонии и его ежедневно осматривают врачи, проводится поддерживающая терапия, от которой он не отказывается. Врачи, работающие в колонии, оценивают его состояние здоровья как удовлетворительное", — рассказал глава СПЧ.

Собеседник агентства сообщил, что письмо с этой информацией, полученной от ФСИН, он направил украинскому омбудсмену. Кроме того в утреннем телефонном разговоре они обсудили и ряд других вопросов, уточнил правозащитник.

"В частности, я попросил ее помощи в том, чтобы на Украину смогла вернуться украинская гражданка Карина Крат, которая с марта находится в центре временного содержания иностранных граждан в подмосковном Егорьевске", — сказал Федотов.

Он пояснил, что Карина подлежит выдворению из России , поскольку нарушила миграционные правила — работала без трудового патента.