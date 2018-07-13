«Поезд Памяти» отправится в Курск

России появился специальный состав поезда, посвященный 75-летию победы на Курской дуге. Он проследует через Белгород , Прохоровку, Курск Орёл . В нём будет 180 пассажиров — это ветераны Великой Отечественной войны, Курской битвы и ветераны-железнодорожники. Вместе ними в поездку отправятся учащиеся железнодорожных училищ и техникумов.

«Для молодёжи это хорошая возможность пообщаться с участниками войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше, — говорит председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России Николай Петрович Гром. — Мы стартуем 17 июля, маршрут рассчитан на три дня. В каждом городе будем встречаться с представителями местных властей, посещать музеи воинской славы».

Курская битва 1943 года продолжалась 50 дней и ночей — с 5 июля по 23 августа. С обеих сторон в ней было задействовано более 69 тысяч орудий и миномётов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолётов. Сражались свыше 4 миллионов человек — это почти 300 дивизий.

«По своим масштабам и переломному значению битва стоит в ряду крупнейших сражений Великой Отечественной, — рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Был остановлен фашистский натиск. Красная армия буквально вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала её до конца войны».

Перейдя в контрнаступление, наша армия отбросила врага на южном и юго-западном направлениях на 140-150 километров. Операция «Цитадель», которую Гитлер задумал как реванш за поражение под Сталинградом, была сорвана.

В «Поезде Памяти — 75 лет победы на Курской дуге» находится 12 вагонов, в одном из которых организована уникальная фотовыставка о Курской битве. Её смогут посмотреть все встречающие поезд жители.

Ещё одна выставка фотографий, подготовленная Российским военно-историческим обществом совместно с « Федеральной пассажирской компанией », будет размещена в поезде №072/071 сообщением Москва — Белгород. Увидеть её можно будет с 17 июля по 23 августа.

Пассажиры «Поезда Памяти» возложат цветы к мемориалам «Прохоровское поле», к музею-диораме «Курская битва — Белгородское направление», в музейно-мемориальном комплексе «Северный фас Курской дуги».