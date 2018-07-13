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Пескова спросили о пропавшем под Сочи подростке
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Пескова спросили о пропавшем под Сочи подростке 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что не имеет данных о пропавшем в горах Сочи подростке, и выразил уверенность, что его поисками активно заняты МЧС и местные власти.
«К своему стыду, я не знаю об этом ничего», — сказал Песков.
Он добавил, что «даже не видел сообщений на этот счет», однако выразил уверенность, что поисками мальчика заняты местные власти и МЧС, передает ТАСС.
Подросток пропал в Сочи в горно-лесной местности в районе Бабук-Аула 3 июля во время турпохода, сообщает ИА KrasnodarMedia.
На минувшей неделе по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (Убийство).
Поисками мальчика заняты спасатели, сотрудники Росгвардии, волонтеры, полиция. В операции задействовано больше тысячи человек
Ранее в Дагестане пропали три девочки; для их поиска были перекрыты русла двух рек.
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