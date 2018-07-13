Пескова спросили о пропавшем под Сочи подростке

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что не имеет данных о пропавшем в горах Сочи подростке, и выразил уверенность, что его поисками активно заняты МЧС и местные власти.

«К своему стыду, я не знаю об этом ничего», — сказал Песков.

Он добавил, что «даже не видел сообщений на этот счет», однако выразил уверенность, что поисками мальчика заняты местные власти и МЧС, передает ТАСС

Подросток пропал в Сочи в горно-лесной местности в районе Бабук-Аула 3 июля во время турпохода, сообщает ИА KrasnodarMedia.

На минувшей неделе по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (Убийство).

Поисками мальчика заняты спасатели, сотрудники Росгвардии, волонтеры, полиция. В операции задействовано больше тысячи человек