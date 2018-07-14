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МЧС предупредило о сходе селей в Крыму
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МЧС предупредило о возможном сходе селей в Крыму 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Подъем уровня воды в реках и сход селей возможны в Крыму в субботу и воскресенье. Экстренное предупреждение об этом распространило Главное управление МЧС по региону.
"На отдельных реках Крыма ожидаются подъем уровня воды на 0,5 — 1 м без достижения опасных отметок. В селевом районе возможно формирование и сход селей", — говорится в сообщении.
Спасатели просят гостей и жителей полуострова соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи русла крымских рек: соблюдать осторожность, не подходить непосредственно к потоку воды.
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