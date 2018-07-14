МЧС предупредило о сходе селей в Крыму

МЧС предупредило о возможном сходе селей в Крыму

Подъем уровня воды в реках и сход селей возможны в Крыму в субботу и воскресенье. Экстренное предупреждение об этом распространило Главное управление МЧС по региону.

"На отдельных реках Крыма ожидаются подъем уровня воды на 0,5 — 1 м без достижения опасных отметок. В селевом районе возможно формирование и сход селей", — говорится в сообщении.

Спасатели просят гостей и жителей полуострова соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи русла крымских рек: соблюдать осторожность, не подходить непосредственно к потоку воды.