Россияне стали хуже относиться к Трампу

Социологи провели исследование в преддверии встречи Трампа и российского президента Владимира Путина Хельсинки 16 июля. Они также узнали, как россияне относятся к американскому лидеру.

По данным ФОМ, в настоящий момент 42% россиян относятся к Трампу отрицательно. О положительном отношении к нему сообщили 15% опрошенных. При этом годом ранее показатели были другими: 28% и 26% соответственно.

В то же время 68% россиян заявили, что за последние полгода их отношение к Трампу не изменилось; ухудшилось оно у 16%, а улучшилось — у 2%.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан из 53 субъектов федерации. Статпогрешность не превышает 3,6%.