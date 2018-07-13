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Россияне стали хуже относиться к Трампу
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Россияне стали хуже относиться к Трампу 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Все больше россиян относятся к президенту США Дональду Трампу отрицательно. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
Социологи провели исследование в преддверии встречи Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Они также узнали, как россияне относятся к американскому лидеру.
По данным ФОМ, в настоящий момент 42% россиян относятся к Трампу отрицательно. О положительном отношении к нему сообщили 15% опрошенных. При этом годом ранее показатели были другими: 28% и 26% соответственно.
В то же время 68% россиян заявили, что за последние полгода их отношение к Трампу не изменилось; ухудшилось оно у 16%, а улучшилось — у 2%.
Опрос проводился среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан из 53 субъектов федерации. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Ранее опрос Fox News показал, что большинство американцев считают Трампа недостаточно жестким к Москве.
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