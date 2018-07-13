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Тест: Насколько вы суеверны?
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Тест: Насколько вы суеверны? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Public Domain
Сегодня пятница 13-е. Это повод быть настороже, или вы в такие глупости не верите? Давайте узнаем, насколько вы суеверны. Пройдите тест.
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