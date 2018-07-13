Мать Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

Мать Олега Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

"Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца. Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", — цитирует Сенцову сайт.

По данным "Громадське ТВ", ходатайство матери Сенцова было написано 22 июня, а 26 июня оно якобы было передано руководству России. Однако реакции на него с российской стороны пока не последовало.