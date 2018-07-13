Чеченский министр призвал иметь двух жен

Чеченский министр призвал россиян честно и открыто иметь двух жен

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров в эфире «Дождя» призвал мужчин не скрывать многоженства.

«Мы говорим о том, что не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто», — отметил он.

При этом министр опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что полицейских в республике обязали найти вторую супругу в течение месяца. Умаров подчеркнул, что это обыкновенная шутка, которую кто-то распространил через WhatsApp.

В стране, по словам Рахимова, многие девушки остаются незамужними из-за недостаточного числа мужчин. Он напомнил, что мусульмане могут брать себе до четырех жен, но лишь при наличии достаточных физических и финансовых возможностей.