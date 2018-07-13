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Чеченский министр призвал иметь двух жен
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Чеченский министр призвал россиян честно и открыто иметь двух жен 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров в эфире «Дождя» призвал мужчин не скрывать многоженства.
«Мы говорим о том, что не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто», — отметил он.
При этом министр опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что полицейских в республике обязали найти вторую супругу в течение месяца. Умаров подчеркнул, что это обыкновенная шутка, которую кто-то распространил через WhatsApp.
В января 2016 года муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов заявил, что снятие официального запрета на многоженство в России могло бы избавить страну от демографической проблемы.
В стране, по словам Рахимова, многие девушки остаются незамужними из-за недостаточного числа мужчин. Он напомнил, что мусульмане могут брать себе до четырех жен, но лишь при наличии достаточных физических и финансовых возможностей.
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