Россияне высказались о встрече Путина и Трампа

Россияне считают, что Путин и Трамп найдут общий язык, показал опрос

На вопрос "Владимиру Путину и Дональду Трампу удастся найти общий язык, договориться о чем-нибудь или не удастся?" положительно ответили 57% россиян. Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, еще 20% затруднились дать ответ.

Социологи также просили респондентов ответить на вопрос "После этой встречи отношения между Россией и Америкой улучшатся, ухудшатся или не изменятся?". Почти половина (49%) считает, что никаких изменений не последует, но и об ухудшении тоже не говорят — только 2% респондентов дали такой ответ. В улучшение верят 28% россиян, еще 21% не смогли дать ответ.

Опрос "ФОМнибус" проводился 7–8 июля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысяч респондентов.