Россияне высказались о встрече Путина и Трампа

Большинство россиян считают, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля смогут найти общий язык, но не верят, что переговоры смогут что-нибудь изменить в отношениях двух стран, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
На вопрос "Владимиру Путину и Дональду Трампу удастся найти общий язык, договориться о чем-нибудь или не удастся?" положительно ответили 57% россиян. Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, еще 20% затруднились дать ответ.
Социологи также просили респондентов ответить на вопрос "После этой встречи отношения между Россией и Америкой улучшатся, ухудшатся или не изменятся?". Почти половина (49%) считает, что никаких изменений не последует, но и об ухудшении тоже не говорят — только 2% респондентов дали такой ответ. В улучшение верят 28% россиян, еще 21% не смогли дать ответ.
Опрос "ФОМнибус" проводился 7–8 июля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысяч респондентов.