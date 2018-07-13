Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»

Россия установила новый рекорд

Россия установила новый рекорд, улучшив позицию в рейтинге стран с наибольшим объемом валового внутреннего продукта. Согласно данным Всемирного банка, опубликованным на его официальном сайте, в 2017 году объем российского ВВП составил 1,577 триллионов долларов, что позволило России подняться с 12-го места, которое она занимала в прошлогоднем рейтинге, на 11-е. Наибольшим ВВП обладают США (более 19 триллионов), Китай (более 12-и) и Япония (4,8).

«Армате» нашли замену

Новейший, но «традиционный» российский танк Т-14 «Армата» будет заменен вооружением на новых физических принципах, заявил ТАСС генерал-полковник Сергей Маев . По мнению бывшего главы автобронетанкового управления Министерства обороны России и Рособоронзаказа, перед «заменой» «Армата» прослужит в войсках страны не менее 25-30 лет.

Трамп хочет «ладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп не намерен отменять встречу с российским коллегой Владимиром Путиным из-за двух отравлений нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Великобритании . Об этом он заявил в интервью таблоиду The Sun. Лидер Соединенных Штатов подчеркнул, что считает «хорошим» решением «ладить» с Россией и Китаем.

Озвучена стоимость билета в космос

Туристический полет в космос на многоразовом корабле New Shepard американской компании Blue Origin обойдется в 200-300 тысяч долларов, сообщает Reuters . По словам одного из собеседников агентства в фирме бизнесмена Джеффа Безоса, самого богатого, по версии журнала Forbes, человека в мире, билет в космос будет стоить минимум 200 тысяч, по словам другого, не менее 200 тысяч, но не более 300.

Украина будет делать ракеты для «Бука»

Украина начнет производить ракеты для зенитного ракетного комплекса «Бук», сообщает местный «Милитаристский портал». К настоящему моменту страна уже закупила за рубежом оборудование для налаживания их производства. В будущем Украина намерена использовать это оборудование для создания собственного ЗРК средней дальности.