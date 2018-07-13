Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го

Астрологи посоветовали землянам поостеречься в совпавшие день солнечного затмения и пятницу, 13-е, сообщает «Русская планета».

Издание отмечает, что в нынешнем году с Земли можно будет увидеть два лунных и три солнечных затмения, однако самым «опасным» астрологи считают то, что произошло сегодня, в пятницу, 13-го.

По мнению специалистов в «чтении» по звездам, сегодня обитателям планеты стоит избегать принятия «судьбоносных» решений и других начинаний, так как ни одно из них не закончится успехом, а также не стоит заключать браки по той же причине.

Ранее астролог Павел Глоба назвал «враньем и бредом» сведения о том, что затмение повлияет на людей с конкретными знаками Зодиака. По его словам, это зависит лишь от личного гороскопа. Тем не менее Глоба дал всем россиянам ряд «общих рекомендаций» на сегодня — избегать конфликтов, не инициировать «серьезные» дела и быть осторожными на дорогах.