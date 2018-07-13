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Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
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Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го 

Рамблер 2 часа назад
Астрологи посоветовали землянам поостеречься в совпавшие день солнечного затмения и пятницу, 13-е, сообщает «Русская планета».
Издание отмечает, что в нынешнем году с Земли можно будет увидеть два лунных и три солнечных затмения, однако самым «опасным» астрологи считают то, что произошло сегодня, в пятницу, 13-го.
>> Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
По мнению специалистов в «чтении» по звездам, сегодня обитателям планеты стоит избегать принятия «судьбоносных» решений и других начинаний, так как ни одно из них не закончится успехом, а также не стоит заключать браки по той же причине.
Ранее астролог Павел Глоба назвал «враньем и бредом» сведения о том, что затмение повлияет на людей с конкретными знаками Зодиака. По его словам, это зависит лишь от личного гороскопа. Тем не менее Глоба дал всем россиянам ряд «общих рекомендаций» на сегодня — избегать конфликтов, не инициировать «серьезные» дела и быть осторожными на дорогах.
Сегодняшнее солнечное затмение, сопровождавшееся суперлунием, длилось с 4:48 до 7:14 по московскому времени, однако наблюдать его можно было лишь на юге Австралии и Новой Зеландии, со стороны Тихого океана и побережья Антарктиды.
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