От Москвы останется мокрое место

Прогноз погоды в Москве с 13 по 20 июля

Похоже, Москву прокляли тайские сезонные дожди — всю неделю в столице ожидаются осадки и грозы. Но это не помешает солнцу нагревать воздух до +29°C. При выборе одежды придется искать компромисс: по утрам и вечера будет прохладно, а днем — жарко. Температура снизится только в конце следующей недели.

В пятницу, 13 июля, днем воздух в Москве освежат кратковременные дожди и зловещие грозы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Тем не менее, сказать, что резко похолодает, нельзя: напротив, по сравнению с началом недели температура поднимется. Так, если ночью синоптики обещают +16…+18°C, то днем ожидается +24…+26°C и северный ветер 2-7 м/с. Атмосферное давление в норме — 746 мм рт. ст.

К вечеру осадки, как и многие жители столицы, покинут пределы города — самое время для вечерней прогулки по городу. В Парке Горького с 7 по 15 июля проходит выставка, посвященная следующему чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Англией. Да, мы тоже еще от своего не отошли. Но кто же откажется от кофе с финиками, приготовленного по арабским рецептам, а также от живых выступлений артистов из Катара? Тем более, в пятницу никаких матчей не намечается — все отдыхают перед субботней схваткой между Бельгией

В субботу, 14 июля, погода в Москве почти не изменится. В столице пройдут кратковременные дожди. Ночью синоптики прогнозируют +15…+17°C, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28°C. Ветер северный, 2-7 м/с, атмосферный фон слегка понижен: 744 мм рт. ст.

Под уютную атмосферу летнего дождя завершите свой день в Павильоне Книги на ВДНХ, где в 20:00 начнется показ концертного видео группы Red Hot Chili Peppers.

Зрители перенесутся в 1999 год на Красную площадь, где состоялось первое выступление RHCP в рамках тура «Californication». Тогда в центре Москвы собралось больше 200 тыс. человек. Вокалист группы Энтони Кидис до сих пор вспоминает, что им понадобился огромный полицейский эскорт, чтобы просто пройти на сцену.

15 июля, в воскресенье, вновь не обойдется без кратковременных дождей и локальных гроз.

Температура воздуха станет на 5-6°C выше нормы. Ночью будет дождливо и относительно тепло: +16…+18°C. Ко второй половине дня осадки сохранятся, а температура поднимется до +27…+29°C. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, атмосферный фон продолжит падать и составит 743 мм рт. ст.

Франции. Этот день надолго запомнится жителям столицы, которые примут решение прогуляться по центральным улицам Москвы. Ведь вечером состоится финал чемпионата мира по футболу — на нем сразятся команды Хорватии

Не упустите возможность взглянуть на карнавальную Никольскую в последний раз.

В понедельник в Москве снова будут преобладать теплые влажные воздушные массы. Жару немного усмирят послеполуденные и вечерние дожди с грозами.

16 июля ночная температура составит +17…+19°C. Днем ожидается +27…+29°C — вполне уместно запастись головным убором и достаточным количеством воды. Ветер такой же, как и накануне: северо-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление сбросит еще один пункт и остановится на 742 мм рт. ст.

Уже лето, а вы из-за работы еще ни разу не вырвались на погулку в парк? В понедельник есть отличный повод: с 16:00 до восьми вечера в Измайловском парке пройдет музыкальный вечер.

Музыканты исполнят современные песни, классику, а также популярные саундтреки из отечественных и зарубежных фильмов. Не забудьте забежать перед прогулкой в магазин и взять что-нибудь для пикника.

17 июля. Ночью будет +13…+17°C, днем +22…+25°C. Кратковременные дожди никуда не денутся, но, к счастью, по интенсивности им далеко до тропических, так что в Температура немного понизится ко вторнику,. Ночью будет +13…+17°C, днем +22…+25°C. Кратковременные дожди никуда не денутся, но, к счастью, по интенсивности им далеко до тропических, так что в Венецию столица, будем надеяться, не превратится. Ветер сохранит северо-восточное направление, но усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы, 741 мм рт. ст.

В среду на небосводе будет много плотных облаков, в столице пройдут дожди с грозами. 18 июля синоптики прогнозируют +14…+17°C ночью и +22…+26°C днем. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с, атмосферный фон самый низкий на этой неделе — 739 мм рт. ст.

Выдался свободный вечер? Встречайтесь на природе с друзьями, а после застолья направляйтесь смотреть на ночное небо. До 21 июля на нем можно будет увидеть Международную космическую станцию.

По яркости МКС может соперничать даже с Юпитером и Венерой. «Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца», — объясняет астрофизик, сотрудник Московского Планетария Александр Перхняк.

Не переживайте, телескопы или бинокли для наблюдений не понадобятся. Просто скачайте приложения МКС Детектор или ISS Spotter и действуйте по инструкции. 18 июля космический объект в небе над западным горизонтом можно будет наблюдать с 23.25. Дерзайте!

Четверг особых сюрпризов не преподнесет: облачно, кратковременные дожди и грозы. Ночная температура 19 июля составит +14…+18°C, днем столбики термометров поднимутся до +21…+25°C. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Давление выправится до 742 мм рт. ст.

У нас есть предложение для поклонников творчества поэта Владимира Маяковского, который в этот день отметит 125-летний юбилей.

Посетите одну из выставок на выбор: «Сотый апрель» в павильоне «Рабочий и колхозница», «Владимир Маяковский и Валерий Брюсов », которая пройдет в музее Серебряного века, «Культ поэта. Владимир Маяковский в предметах коллекционирования» состоится в галерее «На Каширке», или «Маяковский. Универсальный ответ записочникам», которая проходит в галерее «На Шаболовке».

20 июля, в пятницу, лето охладеет к Москве. Жару наконец-то сменят +14…+17°C ночью и +19…+23°C днем, ожидаются дожди. Ветер прогнозируют северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферный фон аналогичен показателям четверга, то есть 742 мм рт. ст.