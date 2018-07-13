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Инвалид на коляске добрался до Владивостока
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Путешественник-инвалид на коляске добрался из Петербурга до Владивостока 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: соцсети
Путешественник-инвалид Алексей Костюченко на коляске преодолел путь из Санкт-Петербурга, откуда он выехал в 2017 году, до Владивостока.
Путешествие Костюченко началось в 2017 году, а в пятницу он достиг Владивостока, где встретился с журналистами. Мужчина, у которого нет ног, одной кисти и пальцев на другой руке, рассказал, что инвалидом стал, когда замерз на улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его обнаружила собака, которую выгуливал местный житель, что спасло ему жизнь.
"Стартуя из Ленинграда, пребывая две недели в Москве, пребывая в Нижнем Новгороде, я хочу сказать, что безбарьерная среда, скажем так, на троечку. Столкнувшись с двумя-тремя городами, я принял решение, что города я буду объезжать", — сообщил путешественник.
По его словам, ехал он только в теплое время года, а минувшую зиму провел в Иркутске. Костюченко отметил, что в придорожных отелях и гостиницах нет пандусов и прочей инфраструктуры для инвалидов, поэтому зачастую на второй — жилой — этаж ему приходилось подниматься на руках. Некоторые отели предоставляли мужчине бесплатный ночлег.
Также путешественник отметил вежливость и готовность помочь на дороге российских водителей, которые порой подвозили его и старались объезжать на трассах.
Во Владивостоке Костюченко намерен осмотреть местные достопримечательности. "Также мне бы хотелось поставить бы палатку на берегу моря и переночевать. Вот такие вот детские моменты", — заявил он. После Владивостока он планирует на самолёте вернуться домой.
Его путешествие посвящено 75-летию Сталинградской битвы.
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