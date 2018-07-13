Инвалид на коляске добрался до Владивостока

Путешественник-инвалид на коляске добрался из Петербурга до Владивостока

Путешествие Костюченко началось в 2017 году, а в пятницу он достиг Владивостока, где встретился с журналистами. Мужчина, у которого нет ног, одной кисти и пальцев на другой руке, рассказал, что инвалидом стал, когда замерз на улице, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его обнаружила собака, которую выгуливал местный житель, что спасло ему жизнь.

"Стартуя из Ленинграда, пребывая две недели в Москве, пребывая в Нижнем Новгороде, я хочу сказать, что безбарьерная среда, скажем так, на троечку. Столкнувшись с двумя-тремя городами, я принял решение, что города я буду объезжать", — сообщил путешественник.

По его словам, ехал он только в теплое время года, а минувшую зиму провел в Иркутске . Костюченко отметил, что в придорожных отелях и гостиницах нет пандусов и прочей инфраструктуры для инвалидов, поэтому зачастую на второй — жилой — этаж ему приходилось подниматься на руках. Некоторые отели предоставляли мужчине бесплатный ночлег.

Также путешественник отметил вежливость и готовность помочь на дороге российских водителей, которые порой подвозили его и старались объезжать на трассах.

Во Владивостоке Костюченко намерен осмотреть местные достопримечательности. "Также мне бы хотелось поставить бы палатку на берегу моря и переночевать. Вот такие вот детские моменты", — заявил он. После Владивостока он планирует на самолёте вернуться домой.

Его путешествие посвящено 75-летию Сталинградской битвы.