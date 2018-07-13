Россиянам запретили собирать грибы в пакеты

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты и мешки. Правила сбора грибов опубликованы на сайте ведомства.

Вместо ведер и пакетов стоит использовать плетеные корзины. Грибы также не стоит собирать рядом с дорогами и населёнными местами.

Нельзя срезать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, и пробовать любые грибы во время сбора.

Мариновать и солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде тоже нельзя.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что грибы надо готовить в тот же день, когда они были собраны. При готовке их следует тщательно промыть в воде, очистить от земли, отмочить или отварить.

В ведомстве подчеркнули, что каждый год врачи регистрируют около тысячи пострадавших от отравления грибами, причем 30 случаев заканчиваются смертью. Осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления среди детей: в детском организме не хватает ферментов для переваривания такой пищи.