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Россиянам запретили собирать грибы в пакеты
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Россиянам запретили собирать грибы в пакеты 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты и мешки. Правила сбора грибов опубликованы на сайте ведомства.
Вместо ведер и пакетов стоит использовать плетеные корзины. Грибы также не стоит собирать рядом с дорогами и населёнными местами.
Нельзя срезать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, и пробовать любые грибы во время сбора.
Мариновать и солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде тоже нельзя.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что грибы надо готовить в тот же день, когда они были собраны. При готовке их следует тщательно промыть в воде, очистить от земли, отмочить или отварить.
В ведомстве подчеркнули, что каждый год врачи регистрируют около тысячи пострадавших от отравления грибами, причем 30 случаев заканчиваются смертью. Осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления среди детей: в детском организме не хватает ферментов для переваривания такой пищи.
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