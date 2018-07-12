Когда в РФ «справятся» с гендерным неравенством?

В Госдуме назвали сроки преодоления гендерного неравенства в стране

Зампредседателя Комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина считает, что достичь преодоления неравенства между женщинами и мужчинами в России удастся через 170 лет — к 2188 году.

«Проблема дискриминации не виртуальная, а измеримая. Начать лучше сейчас, работать предстоит над блоком проблем», — сказала депутат в интервью изданию «Такие дела».

По ее словам, в стране необходимо принять закон о гендерном равенстве, так как до сих пор женщины и мужчины получают разные зарплаты, а также существует дискриминация при трудоустройстве.

«Дискриминация женщин в трудовых отношениях начинается еще на собеседовании, а продолжается увольнениями из-за слишком большого размера одежды, хотя мужчины могут носить XXL и не думать о своей фигуре», — сказала Пушкина, добавив, что завершает всё принятый в 1978 году список запрещенных для женщин профессий.