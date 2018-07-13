Матерям с детьми в СИЗО добавят квадратных метров 

Детям, находящимся в СИЗО вместе со своими матерями, выделят дополнительную площадь в камере, а беременных женщин отселят от остальных содержащихся под стражей. Соответствующий законопроект разработал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов и 13 июля он направит его на согласование в Минюст и ФСИН. Текст документа есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Если у женщины, которую отправляют в СИЗО, есть дети до трёх лет, она имеет право находиться там вместе с ними — это уже закреплено в законе «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Но при этом для детей не предусматривается отдельная площадь, потому что санитарные нормы существуют только для самих обвиняемых и подозреваемых, а дети к этой категории не относятся, пояснил автор законопроекта.
«В итоге никто не обязан заботиться о том, чтобы выделить больше места. Уполномоченные по правам ребёнка в регионах часто бывают в СИЗО и видят ситуации, когда ребёнок находится на одних нарах с матерью, а иногда вместе с ней прямо на полу, если СИЗО переполнено», — рассказал он «Парламентской газете».
Поэтому Андрей Кутепов предлагает выделять на ребёнка отдельную площадь в камере — не меньше четырёх квадратных метров. Именно такие параметры предусмотрены сегодня для самих обвиняемых и подозреваемых.
К тому же, согласно инициативе, беременных и имеющих при себе детей женщин не смогут помещать вместе с остальными содержащимися под стражей — им должны будут выделить отдельную камеру. Сейчас такой нормы в законе нет, она закреплена только в Приказе Министерства юстиции, и её часто не соблюдают, рассказал парламентарий.
13 июля автор инициативы направит её министру юстиции Александру Коновалову и директору Федеральной службы исполнения наказаний России Геннадию Корниенко с просьбой дать профессиональные заключения и проработать финансово-экономическое обоснование к документу.
Законопроект разработан в соответствии с Постановлением Совета Федерации от 25 июля 2017 года, принятого по итогам выступления Министра юстиции, и рекомендациями по итогам круглого стола в палате регионов на тему гуманизации условий содержания под стражей женщин, отбывающих наказание вместе с детьми, говорится в пояснениях к законопроекту. Внести документ в Госдуму планируется до конца июля.