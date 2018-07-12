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В Херсонесе отреставрировали уникальную античную башню
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В Херсонесе отреставрировали уникальную античную куртину и башню 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Юлия Крымова/РГ
В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" завершилась реставрация участка оборонительной стены — куртины XIX и башни XVI, построенных в III веке до нашей эры в портовом районе античного города.
Такого типа фортификационных сооружений больше нет в Северном Причерноморье. Однако памятник долгие годы находился под угрозой разрушения. Еще в 1990-е куртину закрыли лесами, но средств на реставрацию не нашлось. Вторая попытка спасти оборонительную стену была предпринята в 2008 году, и снова неудачно.
Как рассказала директор Херсонесского музея Светлана Мельникова, в 2017 году на средства федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя была заново подготовлена проектная документация на реставрацию XIX куртины, а в 2018 проведены реставрационные работы. Их стоимость составила 20 миллионов рублей.
— Местные жители видели, сколько лет здесь стояли темные полусгнившие леса, накрытые непонятно чем, — рассказала Мельникова. — Когда эту рухлядь разобрали, открылась страшная картина. С каждого камня реставраторы снимали биологические наслоения, бактерии, грибки, которые разрушали структуру камня. Проведены серьезные инженерные работы внутри куртины — пустоты заново заполнены аутентичным камнем, кладка укреплена с использованием специальных составов и оптоволоконных материалов.
Куртину откроют для посетителей в конце июля, когда завершатся работы по благоустройству.
Директор также сообщила, что на следующем этапе музей планирует отреставрировать объекты в западной части городища. Уже готовы задания на проектирование башни I, подземного храма и некрополя с храмом.

Справка "РГ"

XIX куртина являлась частью оборонительной линии юго-восточного района Херсонеса. Защищена XVI и XVII оборонительными башнями. Построена в III веке до нашей эры, после чего неоднократно ремонтировалась и перестраивалась. Длина куртины — 89 метров. Имеет две калитки с выходом из цитадели. Внутренняя и внешняя стены сооружения сложены из обработанных и тщательно подогнанных каменных блоков, а пространство между ними заполнялось бутом и глиной. Куртина была обнаружена при раскопках в 1900 году первым директором Херсонесского музея Косцюшко-Валюжиничем. Так как она была построена на геологически сложном участке, со временем произошла "просадка", и кладка начала растрескиваться.
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