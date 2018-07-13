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РФ грозит новое сокращение населения
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Россию предупредили о риске нового сокращения населения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
России уже в 2018 году грозит сокращение населения. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС и Института экономической политики имени Гайдара в очередном обзоре «Мониторинг экономической ситуации в России».
По оценке аналитиков, основной причиной этого может стать уменьшение миграционного прироста из Украины до обычных значений при слабом восстановлении притока из стран Центральной Азии. За первые четыре месяца текущего года прирост за счет международной миграции (57,1 тысячи человек) компенсировал только 47,1 процента естественной убыли населения, возобновившейся с 2016 года.
С начала года больше всего мигрантов приехали из Таджикистана (12,1 тысячи человек). Из Украины переехали 7,4 тысячи человек, эксперты связывают это с «консервацией ситуации» в Донбассе и прекращением массовой вынужденной миграции.
Также отмечается, что большинство регионов России теряют население в результате миграции, в наибольшей степени Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Дальневосточный округ потерял в результате миграции за вышеозначенный период 5,1 тысячи человек. Это меньше, чем в 2017 году, но цель — прекращение оттока населения — по-прежнему далека от достижения.
Летом 2016 года председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что Россию к 2025 году ждет более глубокая чем в 1990-х годах демографическая яма.
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