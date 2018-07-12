Умер Виктор Фетисов

Народный художник России , один из авторов мемориала на Мамаевом кургане Виктор Фетисов скончался в возрасте 80 лет, сообщают волгоградские СМИ.

Фетисов — почетный гражданин Волгограда . Его детство прошло в военном Сталинграде. За серию рисунков на тему строящегося Сталинграда Фетисов получил первую премию на 9-й Всесоюзной выставке детского творчества.

Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбище рядом с супругой.