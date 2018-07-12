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Умер Виктор Фетисов
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Умер Виктор Фетисов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: «Волгоград 24»/YouTube.com
Народный художник России, один из авторов мемориала на Мамаевом кургане Виктор Фетисов скончался в возрасте 80 лет, сообщают волгоградские СМИ.
Фетисов — почетный гражданин Волгограда. Его детство прошло в военном Сталинграде. За серию рисунков на тему строящегося Сталинграда Фетисов получил первую премию на 9-й Всесоюзной выставке детского творчества.
Фетисов — автор портретов снайпера Василия Зайцева, летчика Алексея Маресьева. Работы художника представлены в Третьяковской галерее в Москве, но большую часть картин он отдал в дар Волгоградской области.
Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбище рядом с супругой.
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