Умер Виктор Фетисов 

Народный художник России, один из авторов мемориала на Мамаевом кургане Виктор Фетисов скончался в возрасте 80 лет, сообщают волгоградские СМИ.
Фетисов — почетный гражданин Волгограда. Его детство прошло в военном Сталинграде. За серию рисунков на тему строящегося Сталинграда Фетисов получил первую премию на 9-й Всесоюзной выставке детского творчества.
Фетисов — автор портретов снайпера Василия Зайцева, летчика Алексея Маресьева. Работы художника представлены в Третьяковской галерее в Москве, но большую часть картин он отдал в дар Волгоградской области.
Виктора Фетисова похоронят на Центральном кладбище рядом с супругой.