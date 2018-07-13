Петербуржцам прописали быть здоровыми

Весенняя сессия петербургского Законодательного собрания закончилась, парламентарии разъехались на каникулы, оставив горожанам новые законы. «Парламентская газета» вспомнила самые интересные инициативы региональных депутатов.

Штрафы отравителям

Появление многих документов объяснялось желанием привить петербуржцам здоровый образ жизни и улучшить экологию. Способ для этого депутаты избрали неприятный, но действенный — штрафы. Те, кто вредит самочувствию окружающих и отравляет городскую среду, понесут наказание.

Так, отныне запрещено курить в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий — нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

Кроме того, начата разработка законопроекта о неприятных запахах, которые источают свалки и предприятия. Причём наказывать будут не за химический состав воздуха — там может быть всё в норме, — а за вонь саму по себе. Сколько придётся платить тем, кто портит воздух, пока не решено, это депутаты выяснят на будущих заседаниях. Но намерение убрать из города неприятные амбре у них твердо.

Буквально перед летними каникулами парламентарии озаботились здоровьем подростков, без меры употребляющих безалкогольные энергетические напитки. И решили, что сомнительные жидкости, содержащие лошадиные дозы кофеина, несовершеннолетним продавать нельзя. Более того, тонизирующие напитки окажутся вне закона всюду, где собираются дети — в школах, на стадионах, в спортсекциях, социальных учреждениях.

Заодно депутаты прислушались к жалобам горожан, в домах которых работают кальянные. Чтобы дым не мешал людям жить, курительным заведениям создадут невыносимые условия: закрыть их парламентарии не могут, заставить сделать хорошую вентиляцию — тоже, зато могут оштрафовать за сам факт курения. Руководство кальянной накажут на 10-20 тысяч рублей, а всё заведение — на 30-50 тысяч.

Озаботились в Законодательном собрании и психическим здоровьем малолетних: приняли закон, по которому все «взрослые» заведения обязаны вешать на двери таблички, запрещающие вход несовершеннолетним, — чтобы те не могли сказать, что не знали, что сюда нельзя. В первую очередь нововведение коснётся ночных клубов, баров, секс-шопов.

Станут обязательными и другие таблички: о собаках. Владельцы территорий, на которых живут псы любой породы и размера, должны будут этими табличками предупреждать прохожих о наличии животного — чтобы, если оно залает, дети и взрослые не испугались.

Без музыки, но с креативом

В этом году Заксобрание резко удешевило аренду для креативных пространств. Теперь они будут платить всего один процент от утверждённой городом ставки. Депутаты решили поддержать бизнес, создающий творческую среду в городе, позволяющий людям проводить культурный досуг. Так, город надеется отдать под полезное дело помещения, которые не пользуются спросом и простаивают, — в основном речь идёт об аварийных домах.

С прошлого сентября в Заксобрания активизировалась борьба с незаконной торговлей — продолжилась она и весной. Так что скоро, возможно, петербуржцы больше не увидят продуктовые и вещевые развалы у станций метро: парламентарии хотят лишить нелегальных продавцов возможности устраивать рынки под видом праздников, фестивалей и ярмарок. Депутаты прошлись по таким мероприятиям и пришли в негодование от ассортимента и качества товара. И решили, что торговля на праздниках будет разрешена только ларькам, включённым в схему размещения нестационарных торговых объектов. Прочим продавцам — от ворот поворот.

Возможно, и музыкантам придётся оставить свои любимые места в переходах и на станциях метро: в Заксобрание внесён законопроект, делающий штрафы для них весьма ощутимыми — с нынешних 100-300 рублей они поднимутся до одной-двух тысяч. Парламентарии объяснили такую строгость интересами безопасности: музыканты мешают проходу, а из-за их слушателей образуется толпа. В петербургской подземке идею депутатов горячо поддержали: для тех, кто хочет послушать музыку в метро, и так устраивают концерты — совершенно официальные и с продуманными мерами безопасности.

Работа для всех

Как всегда, Заксобрание много занималось социальными вопросами: устанавливало новые льготы, увеличивал пособия. Но несколько законопроектов выбиваются из общего ряда.

Два из них очень похожи. Они устанавливают правила квотирования рабочих мест для инвалидов и молодёжи. И те и другие — самые незащищённые: их неохотно берут на работу. Для людей с ограниченными возможностями квоты есть и сейчас: закон требует выделять им места в штатном расписании. Но исполняется он неважно: фактически вакансии не заполняются. Теперь требование будет считаться исполненным, только если сотрудник-инвалид действительно работает.

Для молодых специалистов пока квот предусмотрено не было вообще, что привело к огромной безработице среди выпускников вузов, колледжей, техникумов. В стране показатель достиг 12 процентов. Получился замкнутый круг: ребят никто не хочет брать из-за отсутствия опыта, а набраться его негде. Но теперь предприятиям, где больше ста сотрудников, придётся выделять несколько мест молодёжи. Причём сразу — по той же схеме, что и инвалидам, то есть выделить фиктивные вакансии не получится.

Решили депутаты и вопрос со школьными проездными на электрички. Эта льгота почему-то оказалась в Социальном кодексе усечённой: билеты по сниженной цене дети покупать могли, но лишь одноразовые. А не как у студентов — сразу на весь месяц. Между тем ребят, которые ежедневно пользуются электричками, чтобы доехать до школы, в Петербурге около тысячи — не так уж и мало. Сейчас им приходится каждый день идти в кассу за билетом, стоять в очереди, и из-за этого они порой опаздывают на уроки. С нового учебного года этой проблемы уже не будет.

И наконец, скоро Заксобрание сможет порадовать молодых мам. По всей видимости, с нового года появится денежное пособие для детей от полутора до трёх лет, которые не ходят в ясли, — предусмотреть эту выплату в бюджете попросил депутатов Смольный. Идея прозрачна: яслей не хватает, и женщинам приходится сидеть с ребёнком дома вместо того, чтобы работать. Новое пособие хотя бы частично компенсирует им финансовые потери.

На всю страну

В этом году петербургское Заксобрание выступило с несколькими яркими федеральными инициативами. Одна из них касается острейшей для города проблемы «омоложения» исторических зданий, когда застройщики меняют в кадастровых документах дату постройки старого дома, чтобы беспрепятственно его снести. Северная столица уже потеряла десятки дореволюционных зданий. Петербургские депутаты предлагают менять в бумагах даты постройки на более поздние только по решению суда, чтобы в процессе могли участвовать эксперты, градозащитники, историки.

Кроме того, петербуржцы просят повысить федеральное пособие на ребёнка от полутора до трёх лет — с нынешних символических 50 рублей до половины МРОТ.