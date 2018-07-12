Отказали в помощи: врачей наказали за ветерана

Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале

На Ямале уволили врачей, причастных к скандальному случаю отказа 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны в госпитализации. Сначала работы лишились фельдшеры, чему способствовала их начальница. Однако после выяснилось, что отказ перевозить ветерана в «скорой» был с ней согласован, и должности лишилась сама женщина. Эксперты утверждают, что такие ситуации случаются повсеместно и виновные понесли ответственность только из-за резонанса.

На Ямале причастные к вопиющему случаю отказа госпитализации 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николенко уволены. Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проведена проверка, результаты которой ведомство разместило на своем сайте. В надзорном ведомстве рассказали, что после инцидента департаментом здравоохранения ЯНАО была организована внеплановая документарная проверка соблюдения ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи» качества и безопасности медицинской деятельности.

«По ее результатам выявлены дефекты оказания медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны, в том числе незаконный отказ в медицинской эвакуации для госпитализации в стационар. На заседании лечебно-контрольной комиссии ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи» принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности фельдшеров, выезжавших на вызов, а также старшего врача станции скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки двум фельдшерам, входящим в состав выездной бригады, было предложено уволиться по собственному желанию, что они и сделали.

Также в ходе проверочных мероприятий было установлено, что отказ в госпитализации ветерана был согласован с и.о. главного врача станции скорой медицинской помощи. Примечательно, что женщина являлась председателем лечебно-контрольной комиссии, проводившей проверку по этому факту и способствовавшей увольнению подопечных.

После выявления факта причастности и.о. главного врача к инциденту ей также было предложено уволиться по собственному желанию, с чем она согласилась.

«Поскольку оценка незаконным действиям и.о. главного врача до настоящего времени не дана, прокуратурой округа 11.07.2018 директору департамента здравоохранения ЯНАО внесено представление с требованием решить вопрос об ответственности указанного должностного лица», — говорится на сайте прокуратуры.

Как предположил в беседе с «Газетой.Ru» президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский , действия медиков могут классифицироваться по по ст. 124 УК РФ «Не оказание помощи больному». Речь идет о первой части статьи, по которой виновнику грозит вплоть до года исправительных работ или четырех месяцев ареста.

«Такие ситуации происходят не так редко, к сожалению. Особенно это касается пожилых и онкологических больных и людей, у которых уже тяжелая стадия болезни.

Врачи понимают, что человек неизлечимо болен, и берут на себя ответственность не оказывать ему помощь, чтобы он меньше мучился. Но на самом деле, если встать на этот путь, больным вообще помогать не стоит», — рассказывает Саверский.

В таких случаях эксперт советует связываться с диспетчером, а если и это не помогает, обращаться в правоохранительные органы . При этом случаи, когда врачи несут ответственность за подобные действия, происходят крайне редко. Саверский согласился с тем, что в данном случае врачи были уволены только потому, что ситуация получила широкий резонанс. Также эксперт объяснил систему работы медиков, по которой они не заинтересованы в оказании помощи пациентам.

«Сфера услуг требует еще и характера: не докажешь — не получишь. К сожалению, мы все больше скатываемся в сферу рыночного здравоохранения, когда задачей врачей является не оказание медицинской помощи, а выполнение таких рыночных механизмов, как планы и показатели смертности.

От этого они получают поощрение или, наоборот, нагоняй. Таким образом, действия врачей нацелены не на здоровье пациента, а на выполнение плана для поощрения. Конечно, все это планирование нужно убрать и вместо него ввести коэффициент удовлетворенности пациента медицинской помощью. В зависимости от этого премировать или депремировать врачей. У нас медики заточены на какие-то другие показатели, и от этого происходят такие ситуации», — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что после резонансного случая в Минздраве поспешили откреститься от показателя «смертности в присутствии бригады скорой медицинской помощи», на который ссылались медики. Однако Саверский подтвердил существование подобной статистики.

«Я пытался много раз понять всю систему работы врачей, но, естественно, они не раскрывают этих карт. Я просто знаю, что это существует», — отметил он.

Напомним, что скандальный инцидент произошел 27 июня. Рано утром Владимиру Николенко, которому поставили онкологический диагноз около десяти лет назад, стало плохо. В пять утра ему вызвали скорую, однако приехавшая бригада заявила, что помочь мужчине не в силах: он уже умирает. При этом предложив родственникам вызвать лечащего врача.

Медики уехали, а врач сообщила, что ветерана надо срочно везти в реанимацию, после чего попыталась вызвать скорую самостоятельно. Однако женщине заявили, что «больного они не повезут ввиду его преклонного возраста, и им совершенно не нужно, чтобы больной умер у них в машине». После того как реанимация согласилась принять Николенко, на протяжении трех часов сотрудники скорой помощи тянули время и отказывались приезжать.

«После долгих перепалок «скорая» все-таки приехала, и врачи опять начали тянуть время, — уверяют близкие пациента. — Вместо оказания помощи больному, врач «скорой» заявила: «смотрите и ждите, когда он умрет, он не транспортабельный и при перевозке может умереть в машине».

После врачи все же согласились перевезти ветерана в больницу, если родственники напишут расписку, что в случае смерти больного в машине они не будут иметь претензий к медикам. Только после этого 1 июля примерно в 9:30 Николенко повезли в больницу. Позже, как рассказали дети ветерана, он вышел из комы, в которую впал, начал разговаривать и узнавать окружающих.