В Сети высмеяли секс-свидание в студии киевского радио 

В интернете опубликовали видео, на которое попал секс сотрудника киевской радиостанции «Максимум» на рабочем месте. Ролик прокомментировал продюсер радиостанции Слава Демин на своей странице в Facebook.
По его словам, видео с камеры наблюдения «слил» человек, который «позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию».
Демин отметил, что радиостанция провела внутреннее расследование и выяснила, что на ролике запечатлен сотрудник, решивший устроить в студии «свидание».
«У участника этой оргии уже был разговор с генеральным директором», — подчеркнул продюсер.
В комментариях к посту Демина пользователи отметили, что сотрудник оказался «слабеньким», так как весь процесс занял две минуты. Комментаторы предложили радиостанции новый слоган: «Радио „Максимум“— Максимум две минуты».
Некоторые пользователи заподозрили, что радиостанция сама «слила» видео ради пиара.
Также пользователи попросили не наказывать сотрудника, потому что «работа должна приносить удовольствие».