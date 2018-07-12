В Сети высмеяли секс-свидание в студии киевского радио

В интернете опубликовали видео, на которое попал секс сотрудника киевской радиостанции «Максимум» на рабочем месте. Ролик прокомментировал продюсер радиостанции Слава Демин на своей странице в Facebook.

По его словам, видео с камеры наблюдения «слил» человек, который «позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию».

Демин отметил, что радиостанция провела внутреннее расследование и выяснила, что на ролике запечатлен сотрудник, решивший устроить в студии «свидание».

«У участника этой оргии уже был разговор с генеральным директором», — подчеркнул продюсер.

В комментариях к посту Демина пользователи отметили, что сотрудник оказался «слабеньким», так как весь процесс занял две минуты. Комментаторы предложили радиостанции новый слоган: «Радио „Максимум“— Максимум две минуты».

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Некоторые пользователи заподозрили, что радиостанция сама «слила» видео ради пиара.

Также пользователи попросили не наказывать сотрудника, потому что «работа должна приносить удовольствие».