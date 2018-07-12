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В Москве стало легче дышать
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В Москве стало легче дышать 

Мослента 5 часов назад
Переход на экологичные виды топлива в столице позволил снизить выбросы загрязняющих веществ от автомобилей на 35 процентов. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, передает РИА Новости.
«Стоит сказать, что теперь, когда мы контролируем воздух с переходом сначала на Евро-4, а вот сейчас уже на Евро-5, количество вредных веществ, несмотря на то, что это все-таки мегаполис и в городе развивается транспорт, содержание вредных веществ — диоксида, азота, серы, взвешенных веществ с введением нового вида топлива сократилось по тем показателям где-то на 35 процентов», — сказала она.
По ее словам, позитивная динамика наблюдается и в качестве воздуха по городу в целом, так как жители стали меньше жаловаться на сторонние запахи.
Согласно исследованиям Роспотребнадзора, за последние три года воздух в столице стал чище. В частности, в нем стало на 17 процентов меньше диоксида азота и на 23 процента — оксида углерода.
В мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице количество выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократилось примерно в три раза. Для улучшения экологической ситуации автобусный парк Москвы в течение нескольких лет полностью обновили.
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