Пока вы спали: «Я хочу извиниться перед русскими людьми»

Футболист Вида: «Извините, это жизнь»

Прославлявший Украину хорватский футболист извинился перед россиянами в эфире канала «Россия 24». Домагой Вида назвал свои слова «ошибкой», за которую он хочет извиниться перед гражданами РФ . Кроме того, защитник сборной Хорватии выразил надежду, что совершенная им ошибка чему-то его научит.

« Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь», — подытожил он.

Израиль объяснился за удар по Сирии

Израиль атаковал ракетами военные объекты в Сирии в ответ на пересечение своей границы ее беспилотником, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля . Сирийский дрон был перехвачен, сбит и упал в Галилейское море накануне. В ЦАХАЛ подчеркнули, что и впредь своими «решительными действиями» не допустят нарушений «воздушного суверенитета» Израиля и попыток причинить вред его гражданам.

Лукашенко позвал «Мисс Беларусь» в колхоз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «Мисс Беларусь — 2018» поработать в колхозе, сообщает местный канал ОНТ.

«В "Купаловское" поедешь», — сообщил глава государства Марии Василевич во время визита в Могилевскую область.

По его словам, дела в агропромышленном холдинге «Купаловское» обстоят не столь хорошо, как в расположенном неподалеку колхозе «Родина», а помочь в исправлении этого могла бы в том числе Василевич, «считая на счетах». «Мисс Беларусь» ответила, что готова к этому, однако лишь через два года, когда истечет срок ее контракта.

Трамп ополчился на «трубопроводные доллары»

Европа не должна отправлять в Россию «трубопроводные доллары», заявил на своей странице в соцсети Twitter президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, по его требованию страны НАТО дополнительно тратят миллиарды долларов на защиту своих границ, однако этого «даже близко» недостаточно, границы «плохи», а Соединенные Штаты тратят слишком много.

Цуркан шпионила в пользу Молдавии