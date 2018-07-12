Пока вы спали: «Я хочу извиниться перед русскими людьми» 

Футболист Вида: «Извините, это жизнь»
Прославлявший Украину хорватский футболист извинился перед россиянами в эфире канала «Россия 24». Домагой Вида назвал свои слова «ошибкой», за которую он хочет извиниться перед гражданами РФ. Кроме того, защитник сборной Хорватии выразил надежду, что совершенная им ошибка чему-то его научит.
« Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь», — подытожил он.
Израиль объяснился за удар по Сирии
Израиль атаковал ракетами военные объекты в Сирии в ответ на пересечение своей границы ее беспилотником, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Сирийский дрон был перехвачен, сбит и упал в Галилейское море накануне. В ЦАХАЛ подчеркнули, что и впредь своими «решительными действиями» не допустят нарушений «воздушного суверенитета» Израиля и попыток причинить вред его гражданам.
Лукашенко позвал «Мисс Беларусь» в колхоз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил «Мисс Беларусь — 2018» поработать в колхозе, сообщает местный канал ОНТ.
«В "Купаловское" поедешь», — сообщил глава государства Марии Василевич во время визита в Могилевскую область.
По его словам, дела в агропромышленном холдинге «Купаловское» обстоят не столь хорошо, как в расположенном неподалеку колхозе «Родина», а помочь в исправлении этого могла бы в том числе Василевич, «считая на счетах». «Мисс Беларусь» ответила, что готова к этому, однако лишь через два года, когда истечет срок ее контракта.
Трамп ополчился на «трубопроводные доллары»
Европа не должна отправлять в Россию «трубопроводные доллары», заявил на своей странице в соцсети Twitter президент США Дональд Трамп. По словам американского лидера, по его требованию страны НАТО дополнительно тратят миллиарды долларов на защиту своих границ, однако этого «даже близко» недостаточно, границы «плохи», а Соединенные Штаты тратят слишком много.
Цуркан шпионила в пользу Молдавии
Бывшего топ-менеджера российской энергетической компании «Интер РАО» Карину Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Молдавии, рассказал «Интерфаксу» ее адвокат. По словам Ивана Павлова, обвинение полагает, что экс-член правления «Интер РАО» начала сотрудничать с молдавскими спецслужбами еще в 2004 году, а в 2015-м передала им проект документа Министерства энергетики России, который касался «действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества».