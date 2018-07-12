Индиец отрезал самые длинные ногти в мире

Индиец состриг самые длинные в мире ногти, сообщает South China Morning Post.

Индиец Шридхар Чиллал, обладатель рекордно длинных ногтей, согласно книге Гиннесса, срезал их после 66 лет, потраченных на отращивание.

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82-летний пенсионер объяснил, что жить с ногтями длиной более 909 сантиметров «мучительно», а в пример привел необходимость фиксировать руку перед сном и стараться не двигаться во время него. Кроме того, индиец признался, что его левая рука часто болела.