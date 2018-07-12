Стало известно о критическом положении дел в МЧС

Двухнедельная проверка в МЧС России выявила критическую ситуацию с оснащением спасателей и пожарных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад главы Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктора Яцуценко.

Проверку в ведомстве проводили по требованию нового министра Евгения Зиничева . Во время проверки также выяснилось, что МЧС не хватает сотрудников, а некоторую технику пожарных слишком давно не меняли.

Штатная численность дежурных караулов пожарных не соответствует требованиям: в боевой расчет пожарной машины входят два-три человека вместо шести.

Сотрудники МЧС обеспечены продовольствием на 88 процентов, вещами — на 21 процента, горюче-смазочными материалами — на 36 процентов, средствами на содержание техники — на 20 процентов. 67 процентов основной пожарной техники и 73 процента спецоборудования используются с превышением сроков эксплуатации. В частности, 30 процентов пожарных машин эксплуатируются уже более 25 лет.

По данным РБК, после прошедших сокращений на каждого из 9,8 тысячи инспекторов по пожарному надзору приходятся более тысячи объектов.

Также проверяющие выявили недостаточное финансирование поисково-спасательных формирований и авиации МЧС. В этом году авиации выделили только 30 процентов топлива от годовой потребности.

Ранее «Коммерсант» писал о докладе, в котором утверждалось, что в МЧС назрели серьезные проблемы: из-за сокращений количество сотрудников пожарного надзора уменьшилось почти наполовину, причем увольняли опытных сотрудников старше 45 лет.