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Детеныша нерадивой мамаши отдали собаке
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Детеныша нерадивой мамаши отдали собаке 

Рамблер 11 часов назад
В приморском зоопарке месяц назад самка леопарда родила крошку-леопардессу. Однако матерью она оказалась нерадивой: совсем не заботилась о потомстве, был даже случай, когда она попыталась съесть наследников. Тогда сотрудники зоопарка отобрали детёныша у леопарда и отдали на воспитание спаниелю Шелли. Собака сама недавно стала матерью нескольких щенков, поэтому охотно приняла подкидыша. Судя по всему, в новой семье маленькой леопардессе ничего не угрожает и она чувствует себя прекрасно: «приёмная мать» обходится с ней ласково, а компанию в играх составляет один из щенков Шелли. Сотрудники зоопарка, увидев, как вписался котёнок в собачью семью, приняли решение в будущем не разлучать новоявленных родственников: когда леопардесса повзрослеет, и хищник, и спаниель, и щенок отправятся в зоопарк все вместе.
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