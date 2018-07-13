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Туристы массово едут в Тамбов за вишней
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Более 5 тыс. туристов ожидаются на фестивале вишни под Тамбовом 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Международный фестиваль "Вишневый сад" в Уварове Тамбовской области, который проходит 13-14 июля, примет свыше 5 тыс. туристов. В этом году мероприятие проводится совместно с белорусским городом-побратимом Глубокое, где тоже ежегодно проходит фестиваль вишни, сообщила ТАСС куратор фестиваля замглавы администрации Уварова Валентина Кобзарь.
"Фестиваль проводится в третий раз, но впервые в течение двух дней и впервые станет международным, мы ожидаем очень много туристов — свыше 5 тыс. Среди новинок — парад автомобилей "Вишнемобиль", в котором примут участие автомобили вишневого, красного, бордового цвета, и специальная номинация "Моя вишневая девятка". Параллельно с ним будет вишневый заезд — свыше 100 человек на велосипедах в красных майках и красных кепках", — сказала Кобзарь.
Она уточнила, что город Уварово считается неофициальной вишневой столицей Тамбовской области, но будет претендовать на статус вишневой столицы России, так как именно здесь проходит самый крупный в стране фестиваль этой ягоды.
"На гербе нашего города вишня геральдикой внесена уже давным-давно — вишневые сады в наших краях всегда были богатые. Мы открыли в городе вишневый сквер, арт-объект "Я люблю Уварово" с изображением вишни, а сегодня открываем еще два арт-объекта — даму с вишней-кавалером и огромное дерево высотой 5 метров 60 сантиметров, которое горит ночью вишневыми плодами", — отметила куратор.
Кобзарь добавила, что на фестивале будут работать ремесленные ряды с демонстрационными площадками в виде русской избы, королевского замка, избы-читальни, а также гастрономические ряды, где можно будет попробовать различные блюда из вишни — йогуртово-вишневые супы, вишневый мохито, медовуху, эль. Кулинары старше 60 лет посоревнуются в приготовлении вишневого варенья. Завершится праздник 14 июля концертом "Бурановских бабушек" из Удмуртии.
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