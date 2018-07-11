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Россиян «избавили» от техногенной аварии
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Россиян «избавили» от техногенной аварии 

Рамблер 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Правительство России упразднит комиссию по ликвидации последствий техногенной аварии в Верхнекамье. Проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации.
В проекте постановления говорится об упразднении «Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае», которая была создана в 2007 году для ликвидации последствий затопления и переселения людей из аварийного района.
В состав комиссии входили 24 человека, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников. Председателем комиссии был бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.
Эксперты Ura.ru считают, что ликвидация комиссии будет означать понижение статуса проблемы с федерального на региональный уровень.
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