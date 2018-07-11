Россиян «избавили» от техногенной аварии

Правительство России упразднит комиссию по ликвидации последствий техногенной аварии в Верхнекамье. Проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

В проекте постановления говорится об упразднении «Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае », которая была создана в 2007 году для ликвидации последствий затопления и переселения людей из аварийного района.

В состав комиссии входили 24 человека, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников . Председателем комиссии был бывший вице-премьер Аркадий Дворкович

Эксперты Ura.ru считают, что ликвидация комиссии будет означать понижение статуса проблемы с федерального на региональный уровень.