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В Севастополе поддержали пенсионную реформу
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Заксобрание Севастополя поддержало пенсионную реформу 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали ряд проектов федеральных законов, включая законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". За документ проголосовало 14 депутатов севастопольского парламента.
Указанный законопроект в середине июня в Госдуму внесло российское правительство. Он предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Законопроектом предусмотрено поэтапное увеличение возраста, по достижении которого будет назначена страховая пенсия по старости. Переходный период предлагается провести с 2019 по 2034 год, ежегодно увеличивая пенсионный возраст на 1 год. В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
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