Карантин в СИЗО «Бутырка» решили продлить

Ранее ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил РИА Новости, что один из корпусов СИЗО "Бутырка" закрыт на карантин в связи с подозрением на эпидемию кори среди арестантов. По его словам, арестантов не водят на следственные действия, отключена вентиляция для предотвращения распространения болезни.

"В настоящее время в больнице при столичном СИЗО-1 ("Матросская тишина") с заболеванием корью находится один арестованный, который содержался в СИЗО-2 ("Бутырка") УФСИН России по Москве. В соответствии с санитарным законодательством России со 2 июля 2018 года в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Карантин наложен на ряд камер до 26 июля 2018 года", — сообщили РИА Новости в пресс службе главка.

По словам собеседника, прививки от кори получили все сотрудники СИЗО и все контактные лица из числа подозреваемых и обвиняемых. Вновь прибывающих в изолятор арестантов также вакцинируют, добавили в управлении.