Карантин в СИЗО «Бутырка» решили продлить 

Карантин из-за вспышки кори в московском СИЗО-2, известном как "Бутырка", продлится до 26 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного управления ФСИН.
Ранее ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил РИА Новости, что один из корпусов СИЗО "Бутырка" закрыт на карантин в связи с подозрением на эпидемию кори среди арестантов. По его словам, арестантов не водят на следственные действия, отключена вентиляция для предотвращения распространения болезни.
"В настоящее время в больнице при столичном СИЗО-1 ("Матросская тишина") с заболеванием корью находится один арестованный, который содержался в СИЗО-2 ("Бутырка") УФСИН России по Москве. В соответствии с санитарным законодательством России со 2 июля 2018 года в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия. Карантин наложен на ряд камер до 26 июля 2018 года", — сообщили РИА Новости в пресс службе главка.
По словам собеседника, прививки от кори получили все сотрудники СИЗО и все контактные лица из числа подозреваемых и обвиняемых. Вновь прибывающих в изолятор арестантов также вакцинируют, добавили в управлении.