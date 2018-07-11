Ещё
Женщина 2 часа тащила акулу и победила
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина 2 часа тащила акулу и победила 

Рамблер 11 июля 2018
Муж американки Лорен Биггерс решил провести свой день рождения на рыбалке. С ним отправилась и супруга. Пара закинула удочки и принялась развлекаться, но в какой-то момент Лорен заметила, что поплавок дёргается. Она начала вытаскивать добычу на берег, но это оказалось делом непростым. Рыба была действительно огромной, женщине понадобилось два часа, чтобы вытащить её из воды. Как позднее рассказала сама Лорен, вряд ли она справилась бы со столь сложной задачей, если бы не тренировки. Биггерс подчеркнула, что, достав рыбину, ощутила полной восторг, потому что сомневалась в своих силах. Впрочем, рыбачка может гордиться уловом, ведь её трофей — двухметровая акула, которая весит больше, чем Лорен. Как только рыбина оказалась на мели, к женщине подскочил муж. Вместе они сделали несколько фотографий, а потом отпустили пленницу на свободу.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС79
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии147
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом174
Путин нашел для Мутко новую работу62
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения26
Видео
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
03:36
В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение