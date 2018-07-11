Женщина 2 часа тащила акулу и победила

Муж американки Лорен Биггерс решил провести свой день рождения на рыбалке. С ним отправилась и супруга. Пара закинула удочки и принялась развлекаться, но в какой-то момент Лорен заметила, что поплавок дёргается. Она начала вытаскивать добычу на берег, но это оказалось делом непростым. Рыба была действительно огромной, женщине понадобилось два часа, чтобы вытащить её из воды. Как позднее рассказала сама Лорен, вряд ли она справилась бы со столь сложной задачей, если бы не тренировки. Биггерс подчеркнула, что, достав рыбину, ощутила полной восторг, потому что сомневалась в своих силах. Впрочем, рыбачка может гордиться уловом, ведь её трофей — двухметровая акула, которая весит больше, чем Лорен. Как только рыбина оказалась на мели, к женщине подскочил муж. Вместе они сделали несколько фотографий, а потом отпустили пленницу на свободу.