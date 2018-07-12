Равноправие полов наступит в России через 170 лет

Равноправие мужчин и женщин наступит в России через 170 лет

На преодоление неравенства между женщинами и мужчинами в российской экономике понадобится 170 лет. Об этом «Таким делам» сообщила заместитель председателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина

«Проблема дискриминации не виртуальная, а измеримая. Начать лучше сейчас, работать предстоит над блоком проблем», — отметила она.

Депутат отметила, что законопроект о гендерном равенстве необходим, поскольку в стране до сих пор существуют такие проблемы, как, например, неравенство в зарплатах и дискриминация при трудоустройстве. Женщинам сложнее занять руководящую должность, если речь не идет о бухгалтерии или отделе кадров. В стране даже до сих пор существует список запрещенных для женщин профессий. Публичные персоны, в том числе политики, свободно унижают честь и достоинство женщин, а сексуальные домогательства на рабочем месте никак остаются безнаказанными.

Так же депутат уже заказала исследование на тему: «Правовое регулирование вопросов социального статуса и защиты прав женщин». Предполагается, что законопроект будет обновлен в начале 2019 года.

Документ о государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин был принят в первом чтении в 2003 году, но 11 июля 2018 года Госдума неожиданно отклонила его. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, за прошедшие 15 лет многое изменилось и якобы некоторые вопросы из того документа решены. Предполагается, что новый вариант проекта закона будет готов в начале 2019 года.

По данным всемирного экономического форума [ВЭФ] за 2016 год, Россия занимает 75 место из 144 в рейтинге обеспечения равноправия мужчин и женщин. Это между Румынией и Венесуэлой.